Видео: Рэпер T-killah оказался в эпицентре потопа по пути в «Шереметьево»

Изветный рэпер T-killah стал свидетелем потопа по дороге в московский аэропорт «Шереметьево», пишет Teleprogramma.pro.

Артист опубликовал видео, на которых запечатлен масштаб последствий проливного дождя, обрушившегося на столичный регион после июньской жары. Путь в терминал B оказался под водой.

«У кого-то доброе утро, а у кого-то не очень», — подписал публикацию автор.

Судя по всему, внедорожник музыканта справился с «бродом», чего нельзя сказать о других участниках движения. На дороге стояли несколько автомобилей, пострадавших от контакта с водой.

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В комментариях в публикации T-killah появилась певица Рита Дакота, которая очень боялась опоздать на самолет. Позже она сообщила, что успела на рейс только благодаря электричке между терминалами Е и В.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о потопе в районе московского аэропорта «Шереметьево» после проливных дождей.