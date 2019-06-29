Видео: Рэпер T-killah оказался в эпицентре потопа по пути в «Шереметьево»

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Популярный артист снял на видео дорогу в терминал B, которую затопило дождевой водой.

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Фото, видео : Instagram @t_killah

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Погода 3838

Изветный рэпер T-killah стал свидетелем потопа по дороге в московский аэропорт «Шереметьево», пишет Teleprogramma.pro.

Артист опубликовал видео, на которых запечатлен масштаб последствий проливного дождя, обрушившегося на столичный регион после июньской жары. Путь в терминал B оказался под водой.

«У кого-то доброе утро, а у кого-то не очень», — подписал публикацию автор.

Судя по всему, внедорожник музыканта справился с «бродом», чего нельзя сказать о других участниках движения. На дороге стояли несколько автомобилей, пострадавших от контакта с водой.

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В комментариях в публикации T-killah появилась певица Рита Дакота, которая очень боялась опоздать на самолет. Позже она сообщила, что успела на рейс только благодаря электричке между терминалами Е и В.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о потопе в районе московского аэропорта «Шереметьево» после проливных дождей.

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