Солист «Дюны» Виктор Рыбин не поедет на море с женой из-за рака кожи

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Супруги решили не рисковать и провести отпуск в Подмосковье.

Фото : ВКонтакте @rybsen

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова не поедут отдыхать на море. У обоих диагностировали рак кожи. Отпуск они решили провести дома, сообщает URA.RU.

Сенчукова рассказала, что им нельзя находиться под палящим солнцем, так как это может усугубить болезнь. Певица отметила, что они с супругом летом отдохнут в подмосковном Одинцово, где у них есть свой дом.

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По словам Натальи, она занимается сейчас садом: поливает траву и собирает вишню. Не смотря на болезнь, они с Виктором будут продолжать выступать с песнями из старого репертуара.

«К счастью, все это сейчас лечится!» — сообщила Сенчукова.

О раке кожи у артистов стало известно осенью прошлого года. Супруги прошли курс лучевой терапии. По их мнению, рак возник из-за их большой любви к загару. Виктор Рыбин, основатель и солист группы «Дюна», был популярен в 1990-е годы. С 2000 года они с женой стали выступать дуэтом.

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