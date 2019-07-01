Солист «Дюны» Виктор Рыбин не поедет на море с женой из-за рака кожи

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова не поедут отдыхать на море. У обоих диагностировали рак кожи. Отпуск они решили провести дома, сообщает URA.RU.

Сенчукова рассказала, что им нельзя находиться под палящим солнцем, так как это может усугубить болезнь. Певица отметила, что они с супругом летом отдохнут в подмосковном Одинцово, где у них есть свой дом.

Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

По словам Натальи, она занимается сейчас садом: поливает траву и собирает вишню. Не смотря на болезнь, они с Виктором будут продолжать выступать с песнями из старого репертуара.

«К счастью, все это сейчас лечится!» — сообщила Сенчукова.

О раке кожи у артистов стало известно осенью прошлого года. Супруги прошли курс лучевой терапии. По их мнению, рак возник из-за их большой любви к загару. Виктор Рыбин, основатель и солист группы «Дюна», был популярен в 1990-е годы. С 2000 года они с женой стали выступать дуэтом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Синди Кроуфорд шокировала подписчиков своей худобой.