Станция метро «Академическая» открыта в Петербурге после капитального ремонта

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Стоимость основных работ составила 480 миллионов рублей.

Фото : РИА Новости / Игорь Руссак

Станция метро «Академическая» в понедельник, 1 июля, открыта в Петербурге после проведения капитального ремонта. На запуске объекта в эксплуатацию присутствовал глава Северной столицы Александр Беглов.

«Сегодня открытие станции, так что я поздравляю всех жителей близлежащих районов. Я поспрашивал петербуржцев, и они очень довольны. Станция действительно получилась светлая, хорошая, удобная. Очень много здесь сделано для маломобильных групп населения, для людей, которые имеют проблемы со зрением», — цитирует Александра Беглова Интерфакс.

В ходе ремонтных работ были отремонтированы эскалаторы, обновлены турникеты, установлены широкие автоматические двери для маломобильных пассажиров. Помимо прочего специалисты обновили гидроизоляцию и водоотводные зонты, а также коммунальные сети. Специально для слабовидящих категорий граждан была выполнена тактильная разметка в вестибюле.

Отмечается, что стоимость основных работ составила 480 миллионов рублей, 340 из которых выделил «Петербургский метрополитен».

Станция метрополитена «Академическая» входит в состав Кировско-Выборгской линии, расположена между станциями «Политехническая» и «Гражданский проспект». Она была впервые открыта 31 декабря 1975 года. Павильон станции расположен в историческом районе Гражданка, на пересечении проспекта Науки и Гражданского проспекта. Фриз внутри наземного вестибюля выполнен из полированного красно-розового гранита, пол — из серого гранита, стены кассового зала облицованы белым мрамором.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — станция метро «Невский проспект» в Петербурге погрузилась во тьму.

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