Молодая помощница Петросяна прокомментировала отношения с Виторганом

В сети появилась информация о том, что помощница Евгения Петросяна — 30-летняя Татьяна Брухунова — встречается с актером Максимом Виторганом. Протеже известного юмориста ответила на слухи о своих отношениях с бывшим мужем скандальной блондинки — Ксении Собчак.
Помощница Петросяна опубликовала в Instagram большой пост, в котором негативно отзывалась о новом спектакле «Три сестры» режиссера Константина Богомолова. У театрального деятеля романтические отношения с Ксенией Собчак — экс-супругой Виторгана. Об этом сообщают Дни.ру.
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Очевидно, эта негативная критика заставила общественность думать, что Татьяна Брухунова влюблена в Виторгана и специально дискредитирует его конкурента.
Брухунову слухи о связи с бывшим мужем Собчак возмутили.
Максим Виторган информацию о романтических отношениях с Татьной Брухуновой никак не комментирует.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Брухунова записала необычное обращение к подписчикам в ванной.