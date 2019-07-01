Минтранс разработал правила для совместных поездок на автомобиле

, 11:59 18

Согласно законопроекту, водитель должен иметь стаж не менее двух лет.

Фото : www.globallookpress.com

Минтранс разработал правила для совместных поездок на автомобиле. Согласно законопроекту, водитель оказывающий услугу карпулинга — совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков, должен иметь стаж на менее двух лет и количество подобных поездок не должно превышать двух в сутки, сообщает «Коммерсантъ».

Нововведение также будет регламентировать размер допустимой безналичной оплаты за услугу, которая станет рассчитываться с учетом цены на горюче-смазочные материалы и стоимости проезда по платным автомагистралям.

Кроме этого, документ регулирует и количество перевозимых пассажиров — не более пяти. Если водитель-перевозчик допустит нарушение установленных норм, то ему будет грозить блокировка.

По данным издания, крупнейшим и популярным сервисом карпулинга в России является BlaBlaCar, которым пользуется около 20 миллионов жителей России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как такси превратилось в ассоциацию нелегальных извозчиков.

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