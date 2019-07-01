Популярный российский певец Филипп Киркоров призвал своих поклонников «повысить градус» и объявил на своей странице в Instagram конкурс. Певец предлагает всем желающим проявить фантазию и снять свой креативный видеоролик на припев песни «Стеснение пропало», а потом выложить его в интернет и передать эстафету трем друзьям. Победителю король российской эстрады обещает 100 тысяч рублей.

«Самые градусоповышающие ролики я лично выложу у себя в сторис! Аккуратно, не обожгись от зашкаливания градуса температуры! Повысим градус всей страной!» — написал Киркоров.

Instagram @fkirkorov

Поклонники звезды, еще не пришедшие в себя от шока после появления голого Киркорова в его новом клипе, в ужасе от такой перспективы.

«Филипп Бедросович радостно приплясывает в авангарде нравственной деградации, позорище».

«Да уж… все ниже и ниже…»

«Чего еще от вас ожидать, страшно подумать…»

«Черти что! Вроде бы и голосом человека Бог наградил. Неужели для того, чтобы оставаться популярным, нужно становиться все более пошлым! Позорище!» — пишут они.

Впрочем, многим подписчикам идея артиста понравилась.

«Прекрасные идеи!

«Для того он и артист!»

«Киркоров приколист, молодец!» — поддержали певца фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый клип Филиппа Киркорова на песню «Стеснение пропало» вызвал негодование поклонников.