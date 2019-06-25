Филипп Киркоров опубликовал на хостинге Youtube новый клип на песню «Стеснение пропало». По сюжету мужчины из будущего прибывают в 2019 год, чтобы забрать исполнителя и сделать его королем своей грандиозной вечеринки.
В этом же видео Киркоров стоит у входа на нудистский пляж. На приглашение голого мужчины пройти вместе с ним, звезда заявляет:
«Стеснение пропало!» — срывает с себя костюм и идет к нудистам.
Помимо обнаженки, многие фанаты в комментариях негодовали из-за большого количества рекламных вставок в клипе.
«А че огурцы без бренда? Не поймешь теперь, что в магазе брать»;
«Я видел много всякой ***, но такое в первый раз. Столько рекламы я только у Тимати видел»;
«Когда Тимати научил снимать рекламные клипы»;
«Гайд о том, как не стесняться и запихнуть максимум рекламы», — пишут пользователи.
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Однако преданные поклонники поп-короля продолжают хвалить его творчество.
«Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня пригласить».
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