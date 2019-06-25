«Такое в первый раз!» — Киркоров взбесил фанатов новым клипом «Стеснение пропало»

, 12:35 Видео 279

Певец опубликовал на Youtube новое видео. Поклонники негодуют из-за обнаженки и огромного количества рекламы.

Фото, видео : © РИА Новости / Евгений Одиноков, Филипп Киркоров и Алиса Лобанова // Фото: Пресс-служба

Филипп Киркоров опубликовал на хостинге Youtube новый клип на песню «Стеснение пропало». По сюжету мужчины из будущего прибывают в 2019 год, чтобы забрать исполнителя и сделать его королем своей грандиозной вечеринки.

В этом же видео Киркоров стоит у входа на нудистский пляж. На приглашение голого мужчины пройти вместе с ним, звезда заявляет:

«Стеснение пропало!» — срывает с себя костюм и идет к нудистам.

YouTube / StarPro

Помимо обнаженки, многие фанаты в комментариях негодовали из-за большого количества рекламных вставок в клипе.

«А че огурцы без бренда? Не поймешь теперь, что в магазе брать»;

«Я видел много всякой ***, но такое в первый раз. Столько рекламы я только у Тимати видел»;

«Когда Тимати научил снимать рекламные клипы»;

«Гайд о том, как не стесняться и запихнуть максимум рекламы», — пишут пользователи.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Однако преданные поклонники поп-короля продолжают хвалить его творчество.

«Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня пригласить».

Ранее Филипп Киркоров рассказал о жуткой посадке самолета в «Домодедово».

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +11°
62.91
-0.22 71.60
0.25
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

13:33
«Полностью опровергаем!»: пиарщик Алибасова о слухах про инсценировку отравления
13:20
Видео: Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
13:05
В Тольятти расследуют убийство дзюдоиста Евгения Кушнира — видео с места
12:51
«Роскосмос» опроверг данные НАСА о нештатной ситуации при посадке «Союза»
12:35
«Такое в первый раз!» — Киркоров взбесил фанатов новым клипом «Стеснение пропало»
12:23
Жителей Охи, где в водопроводе был обнаружен возбудитель гепатита А, вакцинируют

Сейчас читают

«Король пиара»: Шифрин выложил фото с Алибасовым-блондином
«Говорил, что готов уйти в мир иной»: Андрей Разин о смерти актера Харитонова
Звезда нового «Человека-Паука» нашел ошибку в киноафише со своим лицом

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге