Во МХАТе рассказали, почему фотографии Татьяны Дорониной оказались на полу

Во МХАТ имени Горького прокомментировали разразившийся в соцсетях скандал с валяющимися на полу в фойе театра фотографиями народной артистки СССР, возглавлявшей театр с 1987 по 2018 год Татьяны Дорониной. Сообщения о том, что юбилейная фотовыставка актрисы «уничтожена с особой жестокостью», а снимки сорваны со стены и брошены на пол, появились в интернете в субботу, 29 июня. Сторонники Дорониной в конфликте с новым руководством МХАТ заявляют, что ее хотят «унизить», «добить» и «похоронить заживо».

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Между тем заместитель художественного руководителя МХАТ по внешним коммуникациям Александр Замыслов в интервью 5-tv.ru сообщил, что никто фотографии актрисы не срывал и не бросал, это был плановый демонтаж. По словам представителя театра, «технологически все было сделано безукоризненно», а на полу они оказались потому что их некуда больше класть.

«Это в рамках технологии, по которой работает декорационный цех. Выставку демонтировали, это была плановая работа, она связана с рядом обстоятельств, в том числе с тем, что мы хотим попробовать сделать из нее мобильную выставку, выездную, которая могла бы ездить с театром на гастроли. Не знаю, что из этого получится, пробуем сейчас работать над этим», — пояснил Александр Замыслов.

Ранее, как сообщали «Известия», группа артистов МХАТ имени Горького записала видеобращение к Владимиру Путину, в котором требовала вернуть полномочия бывшему худруку театра Татьяне Дорониной. 85-летняя актриса сейчас занимает пост президента МХАТ и, как утверждают недовольные, лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуар.

В марте 5-tv.ru писал, что новый художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков ввел в театре сухой закон и запретил курить.