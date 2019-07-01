«Надо отличать от людей остальных»: Успенская о проезде Пугачевой по перрону

Известная исполнительница русского шансона Любовь Успенская прокомментировала поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой. В сети появилось видео, на котором автомобиль певицы останавливается прямо у поезда для того, чтобы артистка могла тут же пересесть в вагон.
Увидев ролик, многие пользователи были возмущены, однако, по мнению Успенской, ничего предосудительного в поведении Примадонны российской эстрады, нет. Напротив, звезда шансона считает, что такие люди как Пугачева должны выделяться на фоне остальных и имеют право пользоваться особыми преимуществами. В противном случае они рискуют столкнуться с сумасшедшими фанатами.
Успенская также добавила, что недоброжелатели акцентировали внимание на отсутствии особых привилегий Примадонны российской эстрады в Риге — там Пугачеву у перрона уже не встречала машина. Однако, по мнению исполнительницы шансона, это можно объяснить тем, что в Латвии певица не так популярна, и, следовательно, может не бояться столкнуться с толпами поклонников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой.