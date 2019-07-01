«Надо отличать от людей остальных»: Успенская о проезде Пугачевой по перрону

Известная исполнительница русского шансона Любовь Успенская прокомментировала поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой. В сети появилось видео, на котором автомобиль певицы останавливается прямо у поезда для того, чтобы артистка могла тут же пересесть в вагон.

Увидев ролик, многие пользователи были возмущены, однако, по мнению Успенской, ничего предосудительного в поведении Примадонны российской эстрады, нет. Напротив, звезда шансона считает, что такие люди как Пугачева должны выделяться на фоне остальных и имеют право пользоваться особыми преимуществами. В противном случае они рискуют столкнуться с сумасшедшими фанатами.

«Честно говоря, надо таких звезд великих как Алла Борисовна как-то отличать от людей всех остальных. Во-первых, это человек столько сделал для страны и для народа, столько сделал хорошего и полезного в плане музыки и много чего другого <.> Люди от злости забывают, кто есть кто. Все-таки должно быть какое-то уважение к таким людям как Пугачева. И не должно быть второго мнения. Она должна была все-таки подъехать к перрону, потому что этот человек сегодня на уровне таком, что она должна была быть ограждена от публики, сумасшедших фанатов, а их много», — пояснила артистка.

Успенская также добавила, что недоброжелатели акцентировали внимание на отсутствии особых привилегий Примадонны российской эстрады в Риге — там Пугачеву у перрона уже не встречала машина. Однако, по мнению исполнительницы шансона, это можно объяснить тем, что в Латвии певица не так популярна, и, следовательно, может не бояться столкнуться с толпами поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой.