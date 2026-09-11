Свой бизнес в ЕС: у сбежавших Пугачевой и Галкина* нашли две фирмы на Кипре

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина* нашли бизнес на Кипре

После отъезда из России народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* вовсю обустраивают роскошную жизнь на чужбине. Знаменитости, десятилетиями зарабатывавшие на отечественной сцене, теперь осваивают статус европейских предпринимателей. Как выяснил 5-tv.ru, звездная пара развернула на Кипре собственный бизнес, связанный с недвижимостью.

Зачем уехавшим артистам понадобились фирмы в Европейском Союзе (ЕС) и в каких условиях они живут — в материале 5-tv.ru.

Кипрский бизнес

В распоряжении 5-tv.ru оказались выписки из кипрского коммерческого реестра. В феврале 2025 года на острове появились две компании — Omnideal и Omnitotal. Обе структуры специализируются на покупке, продаже и управлении движимым и недвижимым имуществом.

Согласно бумагам, владелицей Omnideal Ltd числится сама Алла Пугачева, а собственником компании Omnitotal значится Максим Галкин. Причем с марта 2026 года шоумен занял пост генерального директора в обеих организациях.

В документах также указано, что звездная пара имеет статус предпринимателей. В графе гражданства у обоих значится Кипр.

ИЗВЕСТИЯ

Квартира с видом на дорогую жизнь

В качестве адреса проживания Пугачевой и Галкина указан элитный жилой комплекс One Tower на проспекте 28 Октября в Лимасоле. Речь идет о квартире с тремя спальнями на пятом этаже небоскреба.

Сам комплекс позиционируется как один из самых роскошных жилых проектов города. На сайтах недвижимости стоимость отдельных объектов здесь доходит до 33 миллионов евро (более 3,2 миллиарда рублей. — Прим. ред.).

dom.com.cy

Может ли квартира быть связана с компаниями?

Эксперты допускают, что квартира, которую звездная пара указала как место проживания, может быть связана с одной из их компаний. По мнению специалистов, такая схема могла использоваться для управления дорогой недвижимостью, ее сдачи в аренду и официального получения дохода.

Адвокат Виталий Марьясов объяснил, что в Европейском Союзе (ЕС) внимательно проверяют происхождение денег.

«В ЕС действуют строгие требования к проверке происхождения средств, поэтому договоры и отчетность компании позволяют документально подтвердить, за счет чего получен доход. При этом источник денег на саму покупку недвижимости также должен быть законным и подтверждаемым», — пояснил специалист.

При этом 5-tv.ru удалось найти объявления о продаже похожих апартаментов в One Tower, их стоимость начинается примерно от 2,6 миллионов евро (свыше 255 миллионов рублей. — Прим. ред.).

ktimatoemporiki.gr

Однако выяснить, принадлежит ли один из выставленных объектов Пугачевой, не удалось, так как представители агентства отказались раскрывать имя владельца.

«Мы не предоставляем информацию о том, кто является владельцем объекта. Деньги переводятся компании Pafilia. Мы проводим все необходимые проверки, после чего уже перечисляем деньги владельцу. Все покупатели работают только непосредственно с нами», — заявили в агентстве.

Как появился кипрский след

Связь звездной пары с Кипром возникла задолго до регистрации Omnitotal и Omnideal. СМИ сообщали, что Пугачева и Галкин получили гражданство республики в 2017 году в рамках действовавшей тогда инвестиционной программы «золотой визы». По этим данным, супруги приобрели на острове дом у моря, вложив более двух миллионов евро (более 196 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Впрочем, на первых порах Галкин категорически отрицал сообщения о кипрском гражданстве. В интервью он уходил от прямых ответов на соответствующие вопросы. Позже Кипр стал одним из основных мест, связанных с жизнью семьи за пределами России.

Маршрут звездных эмигрантов

В 2022 году Пугачева, Галкин и дети спешно покинули Россию, перебравшись в Израиль. Семья нашла временное пристанище в доме брата шоумена Дмитрия, а уже летом того же года Минюст РФ внес артиста в реестр иностранных агентов.

Там супруги провели около двух лет. Оттуда комик регулярно выезжал с гастролями по Европе, однако обострение ближневосточного конфликта заставило пару вновь паковать чемоданы. О преимуществах запасного аэродрома юморист заговорил прямо со сцены, публично признавшись: кипрский паспорт открывает перед ним куда больше дверей, чем израильский.

Папарацци рассекретили, где сейчас живет звездная семья. Их кадры регулярно появляются у двухэтажного особняка на Кипре стоимостью около 350 миллионов рублей.

Дом расположен прямо у моря, поэтому из окон открывается вид на Средиземноморье. В особняке есть четыре санузла, терраса, бассейн и отдельная комната для персонала.

Содержание такого дома обходится семье примерно в семь тысяч евро в месяц — это более 600 тысяч рублей. Дополнительно приходится оплачивать охрану и работу обслуживающего персонала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.