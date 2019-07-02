Секреты нейтронов: новые методы диагностики и лечения болезней

, 1:02 Эфирная новость 23

В Петербурге стартовала Европейская конференция по изучению «рассеивания нейтронов».

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Фото, видео : Ecns2019.com, Пятый канал

Петербург стал на неделю мировой научной столицей по изучению «рассения нейтронов». Если перевести с научного языка на бытовой, то это означает, что в город на Неве съехались из 43 стран ведущие ученые, которые занимаются нейтронами, мельчайшими частицами атомов, их даже в микроскоп не разглядеть.

Тем не менее это направление науки обеспечивает и создание новых материалов — и новые методы диагностики и лечения болезней.

Европейский статус конференции не полностью отражает ее масштаб. В работе форума участствуют мировые светила науки из Россси, ЕС, США, Австралии и Японии. Всего в Петербург приехало больше шестисот участников.

В России этот крупный международный форум проводится впервые. Право принимать конференцию наша страна вполне заслужила. Зарубежные коллеги подтверждают, Россия вносит огромный вклад в исследования  рассеяния нейтронов. Да и спектр изучаемых с помощью этого метода тем за последние годы стремительно расширяется.

Дмитрий Зименкин узнал о новейших разработках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как нейтроны помогают в изучени древних артефактов.

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