Версия о «курящих журналистах» в деле о пожаре в заповеднике «Туколонь» не подтвердилась

, 20:29 42

В день пожара сотрудники региональной прокуратуры и СМИ проводили проверку в заказнике в Иркутской области по делу о незаконной вырубке леса.

Фото : ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

В прокуратуре по Иркутской области опровергли заявления о причастности сотрудников надзорного ведомства и журналистов к пожару в заповеднике «Туколонь». В прокуратуре отметили, что представители надзорного органа действительно были в охраняемой зоне вместе с работниками СМИ 29 июня 2019 года и покинули территорию за девять часов до пожара, сообщают «Известия».

Ранее на сайте правительства Иркутской области появились свидетельства очевидцев, которые говорили о курении журналистов и прокуроров на территории заказника.

Среди вероятных версий возникновения огня в «Туколони» — поджог, который был предпринят неизвестными для сокрытия следов незаконной вырубки лета. После инцидента прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании министра лесного хозяйства, которого задержали по делу о нелегальной вырубке лесов.

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Версия о «курящих журналистах» в деле о пожаре в заповеднике «Туколонь» не подтвердилась

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