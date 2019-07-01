Версия о «курящих журналистах» в деле о пожаре в заповеднике «Туколонь» не подтвердилась

В прокуратуре по Иркутской области опровергли заявления о причастности сотрудников надзорного ведомства и журналистов к пожару в заповеднике «Туколонь». В прокуратуре отметили, что представители надзорного органа действительно были в охраняемой зоне вместе с работниками СМИ 29 июня 2019 года и покинули территорию за девять часов до пожара, сообщают «Известия».

Ранее на сайте правительства Иркутской области появились свидетельства очевидцев, которые говорили о курении журналистов и прокуроров на территории заказника.

Среди вероятных версий возникновения огня в «Туколони» — поджог, который был предпринят неизвестными для сокрытия следов незаконной вырубки лета. После инцидента прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании министра лесного хозяйства, которого задержали по делу о нелегальной вырубке лесов.