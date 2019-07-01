Учения Украины и США в Черном море изменили из-за России

Совместный штаб американо-украинских учений «Sea Breeze-2019» скорректировал план военных маневров в акватории Черного море из-за действий России, пишут «Известия».

Командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что «многонациональный штаб» не напугает якобы закрытие района плавания. При этом, что именно он имел в виду военачальник не уточнил.

«Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать», — подчеркнул Воронченко.

Руководитель учений от американской стороны Мэтью Леман добавил, что «слаженная команда многонациональных сил» готова противостоять «недружественным силам» под девизом «Вместе мы сильнее».

В национальном центре управления обороной России отметили, что военнослужащие Черноморского флота отслеживают действия кораблей и готовы реагировать на нештатные ситуации.

Учения «Sea Breeze-2019» по стандартам НАТО стартовали на Украине 1 июля.