Учения Украины и США в Черном море изменили из-за России

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Американо-укринаские маневры «Sea Breeze-2019» начались 1 июля.

Фото : ТАСС / Архип Верещагин

Совместный штаб американо-украинских учений «Sea Breeze-2019» скорректировал план военных маневров в акватории Черного море из-за действий России, пишут «Известия».

Командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что «многонациональный штаб» не напугает якобы закрытие района плавания. При этом, что именно он имел в виду военачальник не уточнил. 

«Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать», — подчеркнул Воронченко.

Руководитель учений от американской стороны Мэтью Леман добавил, что «слаженная команда многонациональных сил» готова противостоять «недружественным силам» под девизом «Вместе мы сильнее».

В национальном центре управления обороной России отметили, что военнослужащие Черноморского флота отслеживают действия кораблей и готовы реагировать на нештатные ситуации.

Учения «Sea Breeze-2019» по стандартам НАТО стартовали на Украине 1 июля.

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