Соглашение закончилось: какие цены стоит ожидать на бензин в России

1 июля 2019 года закончилось соглашение правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин. Оно продержалось без малого год. Чего ждать дальше мнения радикально разделились, эксперты-пессимисты предрекают — подорожание, вплоть до 90 рублей за литр!

Оптимисты, их больше, в том числе в правительстве, уверены, что созданы экономические механизмы, которые позволят и без соглашения не допустить скачков цен на заправках.

Цены на бензин начали подниматься в конце лета 2018 года. Рассмотрим на примере самого популярного бензина — 95-го. Цена колебалась в районе 45 рублей. В августе–сентябре эта планка в последний раз опустилась до отметки 42 рубля 80 копеек. И вот он скачек, который заметили все — 45 рублей 70 копеек. Нефтяникам пригрозили, чтобы они умерили аппетиты.

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В ноябре 2018 года заключено соглашение. Но цены продолжают незаметно подрастать, иногда не надолго снижаясь. Очередная лихорадка и в январе 2019-го фиксируются почти рекордные 45 рублей 69 копеек. Сейчас цена стабильно высокая.

Эксперты объяснили ситуацию тем, что на внутреннем рынке возник дефицит топлива. С января 2019 года начал работать тот самый обратный акциз — это когда часть уплаченных сборов возвращается владельцам НПЗ, если они производили топливо для внутреннего рынка. Он предусматривает возврат 60 процентов затрат, но нефтяникам этого мало — уверены эксперты.

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