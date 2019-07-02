В Иркутской области сходит вода, обнажая масштаб трагедии

, 2:42 Блог 37

Обнаружены тела 16 погибших, еще девять человек считаются пропавшими без вести.

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Фото, видео : ТАСС / Кирилл Шипицын, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 20

Весь день печальные новости приходят из Иркутской области — там постепенно сходит большая вода, и становится понятен масштаб катастрофы. Обнаружены тела еще девять погибших, так что общее число жертв уже 16. Еще девять числятся пропавшими без вести.

В городе Тулун, который пострадал сильнее других, уровень реки Ия снизился до девяти с половиной метров.

Это почти норма. Построенная десять лет назад дамба, которая должна была защитить центр города, рассчитана на девять метров, но для частного сектора на берегу и семь метров — критическая отметка. Чтобы было понятно, в самый пик подтопления, вода поднималась почти до 14 метров.

Так что многоэтажки были затоплены по третий этаж, а деревянные избы снесло течением и из домов образовались заторы у опор мостов.

Станислав Григорьев передает из затопленного города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшном граде, который накрыл Финляндию и движется на Северо-Западный регион России.

Тема:
Паводок в Иркутской области 20
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