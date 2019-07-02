«Мертвые птицы валяются!» — Очевидцы о страшном граде в Финляндии

, 1:18 Эфирная новость 42

По прогнозам синоптиков, непогода движется на соседнюю Карелию и Петрозаводск. Пока в Петербурге ожидаются сильные дожди. Затронет ли стихия Северную столицу?

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Фото, видео : Instagram @mstar__, Пятый канал

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Погода 3844

Финский город Лаппеенранта принял удар стихии — на жителей и туристов обрушился ливень с градом. Улицы буквально утонули в воде, потоки сносили машины и фуры. После дождя пошел снег с градом — диаметром до трех сантиметров. За час выпало 20 сантиметров осадков. На дорогах — сугробы. ЧП застало местных спасателей врасплох — две недели в Лапеенранте стояла хорошая погода, с температурой плюс 20 градусов. Вот, что рассказывают очевидцы:

«Начался очень сильный град. Он сбивал листья с деревьев, убивал птиц! Теперь мертвые птицы валяются, канализация забита, из нее хлестал фонтан. Пожарные перекрыли дороги, люди вылезали на крыши машин и ждали помощи».

Экстренные службы получили десятки вызовов из-за поваленных деревьев и затопленных домов. Сведений о пострадавших не поступало. Гроза уже добралась до приграничного Выборга. И, по словам синоптиков, движется на Карелию и Петрозаводск. Погода портится и в Петербурге — во вторник в городе пройдут сильные дожди.

Ранее 5-tv.ru пубиковал первые кадры разгула стихии в Финляндии.

Тема:
Погода 3844
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