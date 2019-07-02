Финский город Лаппеенранта принял удар стихии — на жителей и туристов обрушился ливень с градом. Улицы буквально утонули в воде, потоки сносили машины и фуры. После дождя пошел снег с градом — диаметром до трех сантиметров. За час выпало 20 сантиметров осадков. На дорогах — сугробы. ЧП застало местных спасателей врасплох — две недели в Лапеенранте стояла хорошая погода, с температурой плюс 20 градусов. Вот, что рассказывают очевидцы:

«Начался очень сильный град. Он сбивал листья с деревьев, убивал птиц! Теперь мертвые птицы валяются, канализация забита, из нее хлестал фонтан. Пожарные перекрыли дороги, люди вылезали на крыши машин и ждали помощи».

Экстренные службы получили десятки вызовов из-за поваленных деревьев и затопленных домов. Сведений о пострадавших не поступало. Гроза уже добралась до приграничного Выборга. И, по словам синоптиков, движется на Карелию и Петрозаводск. Погода портится и в Петербурге — во вторник в городе пройдут сильные дожди.

Ранее 5-tv.ru пубиковал первые кадры разгула стихии в Финляндии.