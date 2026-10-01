Пошел на таран: мужчина угнал трактор и отомстил за осквернение могил отца и брата

Metrо: мужчина угнал трактор и отомстил за осквернение могил отца и брата

Мужчина решил отомстить за надругательство над могилами родственников и получил более семи лет тюрьмы за въезд трактором в стену дома. Об этом сообщило Metro.

Житель Великоброитании 28-летний Натан Блэгг угнал трактор и пресс-подборщик, после чего протаранил ими семейный дом на Прайори-роуд.

Инцидент произошел после продолжительного конфликта Блэгга с Люком Ланкастером. По словам адвоката обвиняемого Рода Ханта, незадолго до нападения Блэгг увидел в социальных сетях видео, на котором Ланкастер мочился на могилы его отца и брата и пинал надгробие.

После этого Блэгг вместе с сообщниками разработал план мести. Они решили атаковать дом Ланкастера, посчитав повреждение имущества менее серьезным вариантом, чем физическое нападение.

Дом с тремя спальнями после столкновения оказался настолько сильно поврежден, что его практически пришлось отстраивать заново. Трактор получил повреждения на 56 тысяч фунтов стерлингов, а пресс-подборщик стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов пришлось списать (общий ущерб составил около 9,5 миллиона рублей).

В момент атаки внутри дома никого не было. Однако старший детектив-инспектор отметил, что Блэгг не знал, пустует ли здание и находятся ли люди в соседних домах. Трактор едва не пробил стену соседнего здания.

Семья, проживавшая в доме, была вынуждена покинуть его после нападения. Владелица дома рассказала, что теперь опасается за себя и близких и не уверена, сможет ли снова получить ипотеку или страховку на жилье.

Пострадал и фермер Иэн Тейт, у которого Блэгг угнал технику. После инцидента мужчина лишился нескольких тысяч фунтов стерлингов и отметил, что сельское хозяйство и без того остается непростым занятием.

Ранее Блэгг и Ланкастер уже сталкивались лично. По версии защиты, Ланкастер направил автомобиль на Блэгга и насадил его на капот.

Судья Рид признал, что действия Ланкастера стали провокацией для Блэгга, однако подчеркнул, что подобные обстоятельства не оправдывают произошедшее. Адвокат обвиняемого также отметил, что месть путем нападения на имущество не может заменить соблюдение закона.

Помимо семи лет заключения, Блэгг получил двухлетний испытательный срок и семилетний запрет на управление автомобилем.

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