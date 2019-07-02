После паводка в Иркутской области высок риск эпидемии кишечной инфекции

Над пострадавшими от наводнения районами в Иркутской области нависла новая угроза. После схода воды в регионе может вспыхнуть эпидемия кишечной инфекции, которую разносят грызуны.

Как сообщили в Минздраве, местных жителей уже начали прививать от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

В шести районах по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. В наиболее пострадавшем городе — Тулуне, свою роковую роль сыграла дамба, потсроенная десять лет назад.

Почему защитное сооружение не выдержало удара стихии выяснял Станислав Григорьев.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, к настоящему времени обнаружены тела 16 погибших в результате паводка в Иркутской области. Еще девыять человек считаются пропавшими без вести.