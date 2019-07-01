Бари Алибасов заработал около семи миллионов на шоу вокруг своего отравления

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По словам сына продюсера, Алибасов въехав в студию Малахова в инвалидном кресле, решил повеселить публику и устроить телезрителям праздник.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Бари Алибасова 79

Бари Алибасов «заработал» на своем отравлении около семи миллионов рублей, только приняв участие в шоу на телеканале «Россия 1». Об этом рассказал сайту KP.RU сын продюсера.

«Отец ни на одном канале никогда не появляется бесплатно, как и я. Если я на лекцию как бизнес-тренер выезжаю и у меня гонорар 450 тысяч рублей в день, то почему я должен на шоу сниматься бесплатно? …У меня папа стоит в пять раз дороже, чем я. Так что возьмите мой гонорар, умножьте его в пять раз и еще умножьте на три. Приблизительно получите нужную цифру»— сказал Бари Алибасов-младший.

При этом назвать точную сумму он отказался, сославшись на условия договора. Сын продюсера также опроверг слухи, что причиной попадания отца в реанимацию на самом деле была алкогольная зависимость.

«У отца четкое есть доказательство, что он попал в Склиф в абсолютно трезвом состоянии. То, что папа может „накинуть“ на каких-то мероприятиях, да. Ему сказали, что его печени хана, еще лет 20 назад, потому что он мог выпить всегда очень много. Но он никогда не пил не по работе. Всегда только по делу. Никогда у него не было такой проблемы, что ему нестерпимо хочется… Отец — человек, который искренне старается не пить при любом удобном случае», — сказал он.

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Что касается телешоу, на котором Бари Алибасов появился в инвалидном кресле, изображая умственно отсталого, то, по словам сына, это была полностью идея артиста, решившего устроить людям праздник.

«Это его желание делать шоу, дарить радость людям. Отец хотел, чтобы люди смеялись, а не плакали над ним. А вместо этого кто-то решил, что он задел их чувства, обманул», — сказал Алибасов-младший.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, PR-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин признался, что команда продюсера на спектакле, разыгранном вокруг отравления «Кротом», заработала 26 миллионов рублей.

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Отравление Бари Алибасова 79
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