Бари Алибасов заработал около семи миллионов на шоу вокруг своего отравления

Бари Алибасов «заработал» на своем отравлении около семи миллионов рублей, только приняв участие в шоу на телеканале «Россия 1». Об этом рассказал сайту KP.RU сын продюсера.
«Отец ни на одном канале никогда не появляется бесплатно, как и я. Если я на лекцию как бизнес-тренер выезжаю и у меня гонорар 450 тысяч рублей в день, то почему я должен на шоу сниматься бесплатно? …У меня папа стоит в пять раз дороже, чем я. Так что возьмите мой гонорар, умножьте его в пять раз и еще умножьте на три. Приблизительно получите нужную цифру», — сказал Бари Алибасов-младший.
При этом назвать точную сумму он отказался, сославшись на условия договора. Сын продюсера также опроверг слухи, что причиной попадания отца в реанимацию на самом деле была алкогольная зависимость.
«У отца четкое есть доказательство, что он попал в Склиф в абсолютно трезвом состоянии. То, что папа может „накинуть“ на каких-то мероприятиях, да. Ему сказали, что его печени хана, еще лет 20 назад, потому что он мог выпить всегда очень много. Но он никогда не пил не по работе. Всегда только по делу. Никогда у него не было такой проблемы, что ему нестерпимо хочется… Отец — человек, который искренне старается не пить при любом удобном случае», — сказал он.