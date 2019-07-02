Опубликованы фото ужасающих последствий паводка в Иркутской области, снятые из космоса

Роскосмос опубликовал шокирующие фотографии, на которых запечатлены пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Съемку осуществляют космические аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Отчеты отправляются в МЧС России несколько раз в сутки.

В настоящий момент спасатели получили данные с территории площадью более 1,5 миллиона квадратных километров, сообщает Роскосмос.

Ведомство проводит мониторинг с помощью космических аппаратов «Ресурс-П» и «Канопус-В». В съемке пострадавшей от паводка области участвуют 16 организаций из Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам. Они также предоставили свои космические аппараты для мониторинга.

Roscosmos.ru

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