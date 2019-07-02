Опубликованы фото ужасающих последствий паводка в Иркутской области, снятые из космоса

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Ведомство осуществляет оперативную съемку районов, где из-за паводка погибли, как минимум 16 человек. Данные со снимков направляются в МЧС.

Фото : "Иркутск сегодня"/ТАСС

Тема:
Паводок в Иркутской области 22

Роскосмос опубликовал шокирующие фотографии, на которых запечатлены пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Съемку осуществляют космические аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Отчеты отправляются в МЧС России несколько раз в сутки.

В настоящий момент спасатели получили данные с территории площадью более 1,5 миллиона квадратных километров, сообщает Роскосмос.

Ведомство проводит мониторинг с помощью космических аппаратов «Ресурс-П» и «Канопус-В». В съемке пострадавшей от паводка области участвуют 16 организаций из Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам. Они также предоставили свои космические аппараты для мониторинга.

Roscosmos.ru
Roscosmos.ru

В МЧС России ранее сообщали, что из-за наводнения в Иркутской области погибли 16 человек. Еще 13 считаются пропавшими без вести.

Губернатор Иркутской области — Сергей Левченко — рассказал, что и областные и городские власти не были уведомлены экстренными службами о надвигающейся катастрофе.

«Службами, которые должны были это делать, власти не были проинформированы», — заявил глава региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после паводка в Иркутской области повысился риск эпидемии кишечной инфекции среди местных жителей.

Тема:
Паводок в Иркутской области 22
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