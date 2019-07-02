Минтранс Чехии: Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены

Министерство транспорта Чехии сообщило, что полеты российских авиакомпаний на территорию республики вновь разрешены. Ранее, во вторник, 2 июля, чешские авиационные власти ограничили перелеты российских авиакомпаний в страну.

Сообщается, что разрешение возобновить полеты предварительно будет действовать до 7 июля, отметили в чешском Минтрансе.

«Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены, — подчеркивается в документе. — Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит ТАСС.

Утром 2 июля Чехия запретила все пассажирские авиарейсы из России. В частности, были отменены полеты в Прагу. В ответ на странное поведение Праги наши компании ввели зеркальный запрет. А россияне, чья поездка сорвалась, смогут вернуть или обменять билеты без комиссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что могло стать причиной проблем в сфере авиаперевозок между Россией и Чехией.