Фото: Максима Фадеева удивили необычным пушистым подарком

Максим Фадеев на прошлой неделе был втянут в громкий скандал. Продюсера обвинили в интимной связи с экс-солисткой группы SEREBRO — Ольгой Серябкиной. Об этом рассказала общественности также бывшая участница музыкального коллектива — Елена Темникова.

На подобные провокации 51-летний Максим Фадеев предпочел не отвечать и отказался от каких-либо комментариев. Об этом сообщает Тeleprogramma.pro. Продюсер уже много лет живет в официальном браке с женой Натальей. У пары есть ребенок — сын Савва.

Видимо, после скандала с Темниковой и Серябкиной продюсер нуждался в поддержке. Кто-то из родных решил порадовать Фадеева необычным сюрпризом — маленьким котенком. Он тут же опубликовал фото зверька в Instagram.

«Я в шоке, какой он красивый!» —порадовался милому презенту Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim