Фото: Максима Фадеева удивили необычным пушистым подарком

Максим Фадеев на прошлой неделе был втянут в громкий скандал. Продюсера обвинили в интимной связи с экс-солисткой группы SEREBRO — Ольгой Серябкиной. Об этом рассказала общественности также бывшая участница музыкального коллектива — Елена Темникова.
На подобные провокации 51-летний Максим Фадеев предпочел не отвечать и отказался от каких-либо комментариев. Об этом сообщает Тeleprogramma.pro. Продюсер уже много лет живет в официальном браке с женой Натальей. У пары есть ребенок — сын Савва.
Видимо, после скандала с Темниковой и Серябкиной продюсер нуждался в поддержке. Кто-то из родных решил порадовать Фадеева необычным сюрпризом — маленьким котенком. Он тут же опубликовал фото зверька в Instagram.
Подписчики предполагают, что котенок может быть представителем редкой породы — «золотая шиншилла». Такие домашние питомцы обычно дорого стоят.
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Поклонники Максима Фадеева также отметили, что котенок улыбается, как чеширский кот из «Алисы в стране чудес».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Темникова предложила продюсеру Максиму Фадееву публично пройти проверку на детекторе лжи.