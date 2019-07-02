Фото: Максима Фадеева удивили необычным пушистым подарком

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Продюсера поддержали после громкого скандала с группой SЕRЕВRО и вручили ему «комочек счастья».

Фото : Instagram @fadeevmaxim

Максим Фадеев на прошлой неделе был втянут в громкий скандал. Продюсера обвинили в интимной связи с экс-солисткой группы SEREBRO — Ольгой Серябкиной. Об этом рассказала общественности также бывшая участница музыкального коллектива — Елена Темникова.

На подобные провокации 51-летний Максим Фадеев предпочел не отвечать и отказался от каких-либо комментариев. Об этом сообщает Тeleprogramma.pro. Продюсер уже много лет живет в официальном браке с женой Натальей. У пары есть ребенок — сын Савва.

Видимо, после скандала с Темниковой и Серябкиной продюсер нуждался в поддержке. Кто-то из родных решил порадовать Фадеева необычным сюрпризом — маленьким котенком. Он тут же опубликовал фото зверька в Instagram.

«Я в шоке, какой он красивый!» —порадовался милому презенту Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Подписчики предполагают, что котенок может быть представителем редкой породы — «золотая шиншилла». Такие домашние питомцы обычно дорого стоят.

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«Очень надеемся, что этот комочек счастья будет радовать вас каждый день», — пишут продюсеру фанаты.

Поклонники Максима Фадеева также отметили, что котенок улыбается, как чеширский кот из «Алисы в стране чудес».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Темникова предложила продюсеру Максиму Фадееву публично пройти проверку на детекторе лжи.

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