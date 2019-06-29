«За базар надо отвечать»: Темникова бросила вызов Фадееву

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Экс-солистка группы Serebro предложила знаменитому продюсеру публично пройти проверку на детекторе лжи.

Фото : Instagram @lenatemnikovaofficial

Бывшая солистка Serebro Елена Темникова возмущена ажиотажем вокруг ее отношений в группе с коллегой по сцене Ольгой Серябкиной, а также их продюсером Максом Фадеевым.

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Теперь девушка решила расставить все точки над «i» в их любовном треугольнике и бросила своему бывшему шефу дерзкий вызов — предложил публично ответить на вопросы при помощи детектора лжи.

«Так как степень фантазии у людей по традиции зашкаливает, предлагаю банальное решение: „полиграф“ в прямом эфире», — приводит ее слова KP.RU.

В интервью изданию певица напомнила слова, сказанные однажды Фадеевым, про то что у него на родине — в Кургане — есть поговорка «за базар надо отвечать». 

«Так как мы оба из этого города, предлагаю на самом деле всем за базар ответить», — сказала она, добавив, что это можно сделать в «Agent Show» у Насти Ивлеевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что интервью Елены Темниковой, в котором та намекнула на роман Ольги Серябкиной с продюсером Максом Фадеевым, спровоцировало целый шквал негативных эмоций в адрес Ольги.

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