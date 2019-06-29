«За базар надо отвечать»: Темникова бросила вызов Фадееву

Бывшая солистка Serebro Елена Темникова возмущена ажиотажем вокруг ее отношений в группе с коллегой по сцене Ольгой Серябкиной, а также их продюсером Максом Фадеевым.
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Теперь девушка решила расставить все точки над «i» в их любовном треугольнике и бросила своему бывшему шефу дерзкий вызов — предложил публично ответить на вопросы при помощи детектора лжи.
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В интервью изданию певица напомнила слова, сказанные однажды Фадеевым, про то что у него на родине — в Кургане — есть поговорка «за базар надо отвечать».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что интервью Елены Темниковой, в котором та намекнула на роман Ольги Серябкиной с продюсером Максом Фадеевым, спровоцировало целый шквал негативных эмоций в адрес Ольги.