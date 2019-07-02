Видео: 430 тысяч человек пострадали в ДТП в России за два года

За последние два года в России произошло свыше 4,5 миллиона ДТП. 37 тысяч человек погибли. Такие цифры были представлены на расширенной коллегии Генпрокуратуры, там говорили о безопасности движения на дорогах.

По словам прокуроров, большинство аварий, в частности, совершаются по вине начинающих водителей. Ведомством были проверены автошколы в 20 регионах страны. Выводы неутешительны: почти все учреждения работают с нарушениями.

Стандартам не соответствуют и региональные дороги. Бюджетные деньги, выделенные на ремонт, используются неэффективно или вовсе расхищаются.

Генпрокурор Юрий Чайка также раскритиковал и систему фотовидеофиксации нарушений ПДД. По его словам, камеры, которые изначально устанавливались для снижения аварийности, превратились в источник доходов региональных чиновников и бизнесменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два человека погибли в страшной аварии на западе Москвы.