Два человека погибли в страшной аварии на западе Москвы — видео с места

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В результате столкновения четырех автомобилей на Кутузовском проспекте пострадали семь человек, двое из которых скончались.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, YouTube

В массовой аварии днем во вторник, 2 июля, на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

Столкновение произошло у дома № 33. В ДТП участвовали четыре автомобиля, в том числе такси. В аварии пострадали пять человек, из которых трое — дети, еще двое погибли.

Что стало причиной трагедии, пока не ясно. На месте работают экстренные службы. Движение на данном участке Кутузовского проспекта серьезно затруднено.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Брянской области, где в аварии погибли три человека.

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Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

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