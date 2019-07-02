В массовой аварии днем во вторник, 2 июля, на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

Столкновение произошло у дома № 33. В ДТП участвовали четыре автомобиля, в том числе такси. В аварии пострадали пять человек, из которых трое — дети, еще двое погибли.

Что стало причиной трагедии, пока не ясно. На месте работают экстренные службы. Движение на данном участке Кутузовского проспекта серьезно затруднено.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Брянской области, где в аварии погибли три человека.