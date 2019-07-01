Три человека погибли в результате ДТП под Брянском

, 15:14 Видео 309

Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в понедельник, 1 июля.

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Фото, видео : ВКонтакте @tip32

На 114-м километре автомобильной дороги А-240 в Унечском районе Брянской области произошло ДТП. В понедельник, 1 июля, маршрутный автобус столкнулся с грузовиком на трассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Брянской области.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли три человека. Еще десять были госпитализированы. Количество пострадавших уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельной аварии, которая произошла вечером в воскресенье, 30 июня, в Вельском районе Архангельской области. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли три человека, включая десятилетнего ребенка.

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