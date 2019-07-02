«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился

Борис Корчевников на федеральном канале рассказал о причинах появления лишнего веса. Фанаты подозревали, что артист готовится к новой роли или перестал контролировать питание. Однако ведущий признался, что сильно поправился из-за длительного периода лечения.
На телепередачу к Борису Корчевникову пришла актриса Александра Яковлева. Сейчас артистка борется с онкологическим заболеванием. Яковлева пожаловалась, что некоторые СМИ обманывают общественность по поводу ее состояния. Журналисты пишут, что жить артистке осталось совсем недолго, хотя это не правда.
Борис Корчевников отметил, что понимает возмущение актрисы, так как сам недавно столкнулся с подобной проблемой.
По словам Бориса Корчевникова, ему хватило духа перенести все наговоры с улыбкой. Сейчас здоровью ведущего ничего не угрожает.
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Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга в 2015 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Корчевников трогательно признался в любви к Юлии Началовой.