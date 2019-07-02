«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился

, 18:27 203

Телеведущий набрал вес из-за длительного курса лечения.

Фото : ТАСС / Владимир Гердо

Борис Корчевников на федеральном канале рассказал о причинах появления лишнего веса. Фанаты подозревали, что артист готовится к новой роли или перестал контролировать питание. Однако ведущий признался, что сильно поправился из-за длительного периода лечения.

На телепередачу к Борису Корчевникову пришла актриса Александра Яковлева. Сейчас артистка борется с онкологическим заболеванием. Яковлева пожаловалась, что некоторые СМИ обманывают общественность по поводу ее состояния. Журналисты пишут, что жить артистке осталось совсем недолго, хотя это не правда.

Борис Корчевников отметил, что понимает возмущение актрисы, так как сам недавно столкнулся с подобной проблемой.

«Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я отъелся, как разжирел», — рассказал ведущий.

Кадр из программы «Судьба человека» телеканала «Россия 1»

По словам Бориса Корчевникова, ему хватило духа перенести все наговоры с улыбкой. Сейчас здоровью ведущего ничего не угрожает.

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«Все уже позади, я иду на поправку»— утверждает знаменитость.

Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Корчевников трогательно признался в любви к Юлии Началовой.

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