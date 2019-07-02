Ученые назвали настоящую причину видений с того света

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Исследователи Копенгагенского университета в Дании рассказали, с чем может быть связано появление странных видений у человека.

Фото : www.globallookpress.com

Ученые Копенгагенского университета в Дании заявили, что переживания, которые человек испытывает, находясь на грани жизни и смерти, связаны с нарушениями сна. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Live Science.

На основе исследования специалисты сделали вывод, что о видениях во время клинической смерти, а также при родах или сильном стрессе, чаще всего говорят люди, страдающие нарушениями фазы быстрого сна. Они испытывают сонный паралич или галлюцинации во время пограничного состояния между сном и бодрствованием.

В эксперименте принимали участие 1034 человека из 35 стран с помощью онлайн-платформы. 106 из них ощущали так называемые околосмертные страхи.

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Помимо видений, люди могут чувствовать присутствие чего-то потустороннего или божественного. Иногда они будто покидают свое тело, видят темные или светлые силуэты.

Ученые считают, что такова реакция мозга, который находится при смерти. Также существуют мнения, что подобные видения вызваны всплесками электрической активности или недостатком кислорода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи рассказали, какие сны предвещают скорую смерть.

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