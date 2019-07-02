Принц Уильям растрогал поклонников принцессы Дианы, выйдя к ним без охраны

Принц Уильям растрогал фанатов королевской семьи, которые собрались в понедельник, 1 июля, возле Кенсингтонского дворца, чтобы отметить день рождения покойной принцессы Дианы. Леди Ди в этот день могло исполниться 58 лет. Около семи часов вечера 37-летний принц неожиданно вышел за ворота дворца почти без охраны и лично поблагодарил людей за память о его матери.

Как пишет Mirror, поклонники Дианы, которые дежурили у дворца с пяти часов утра, организовав там своего рода алтарь с фотографиями принцессы и цветами, были взволнованы до слез. Один из завсегдатаев этих ежегодных бдений спросил у Уильяма, когда будет установлен памятник его матери, и тот ответил, что «очень скоро».

«Скоро, очень скоро. Мы просто хотим убедиться, что это будет правильно. Важно, чтобы это было понято правильно», — сказал принц.

Сообщается, что Уильям провел с группой из шести человек около семи минут, после чего удалился.

Принцесса Диана, герцогиня Уэльская погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга наследника британского престола принца Чарльза боролась со страхом перед папарацци.