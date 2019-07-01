1 июля — день рождения принцессы Дианы, оставившей неизгладимый след в сердцах британцев. Ее личная жизнь проходила под прицелом фото и видеокамер. И в день ее гибели, автомобиль, в котором она находилась, пытался скрыться от назойливых папарацци.

Но это уже история. А когда-то скромная Диана должна была научиться быть непренужденной на публике. Ее тренером была Кэролан Браун. Недавно она рассказала, как учила принцессу Уэльскую преодолевать страх перед камерами, которые преследовали ее, как бы она ни пыталась скрыться от них. Тогда принцессе дали совет — не прятаться от них, а сделать так, чтобы на снимке всегда смотреться выигрышно.

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Браун подсказала тогда неуверенной Диане, что той всегда следует помнить о камерах. Она посоветовала принцессе следить за осанкой и всегда улыбаться, сообщает Teleprogramma.pro.

«Мы говорили об осанке и я сказала ей всегда помнить о камерах. Грудь вперед, спину прямо и улыбайся», — вспоминает тренер.

Не сразу, но принцесса согласилась. Множество красивых снимков разлетелось тогда по обложкам глянцевых журналов.

Принцесса Диана погибла в автомобильной аварии в ночь на 31 августа 1997 года через год после развода с принцем Чарльзом. Ей было 36 лет. Дина считалась самой популярной женщиной мира. Ее называли «Леди Ди», «народной принцессой», «королевой сердец».

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