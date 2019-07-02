Видео: Борис Джонсон сравнил себя с джедаем

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании от консервативной партии Борис Джонсон сравнил себя с рыцарем-джедаем со световым мечом.

«Я вижу себя среди рыцарей-джедаев со световым мечом!» — сказал Джонсон.

Заявление главного претендента на пост главы британского кабмина прозвучало в ходе выступления Джонсона в рамках предвыборной кампании. Слова политика сорвали аплодисменты в зале.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании заявил, что власти Соединенного Королевства смогут выйти из Евросоюза к 31 октября. По словам Джонсона, завершение Brexit сможет доказать президенту России Владимиру Путину ценность либерализма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об интервью российского лидера газете Financial Times.