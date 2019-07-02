Видео: Борис Джонсон сравнил себя с джедаем

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Главный кандидат на пост премьер-министра Великобритании заявил, что представляет себя на светлой стороне во вселенной «Звездных войн».

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Фото, видео : www.globallookpress.com, REUTERS

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 76

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании от консервативной партии Борис Джонсон сравнил себя с рыцарем-джедаем со световым мечом.

«Я вижу себя среди рыцарей-джедаев со световым мечом!» — сказал Джонсон.

Заявление главного претендента на пост главы британского кабмина прозвучало в ходе выступления Джонсона в рамках предвыборной кампании. Слова политика сорвали аплодисменты в зале.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании заявил, что власти Соединенного Королевства смогут выйти из Евросоюза к 31 октября. По словам Джонсона, завершение Brexit сможет доказать президенту России Владимиру Путину ценность либерализма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об интервью российского лидера газете Financial Times.

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Выход Британии из Евросоюза 76
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