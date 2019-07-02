Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду

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Андрей Парубий отменил приглашение для представителей ассамблеи к наблюдению за досрочными парламентскими выборами на Украине.

Фото : ТАСС / Михаил Джапаридзе

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы к наблюдению за досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в Незалежной 21 июля.

О решении политика на своей странице Facebook во вторник, 2 июля, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Верховную раду, если ассамблея подтвердит полномочия российской делегации, сообщает RT.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия РФ.

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