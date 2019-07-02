В ПАО «Ильюшин» прокомментировали «массовые увольнения»

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Генеральный директор корпорации разъяснил ситуацию.

Фото : ТАСС / Владимир Гердо

В СМИ появилась информация о том, что на ведущем предприятии России по разработке авиационной техники ПАО «Ильюшин» начались «массовые увольнения». Из компании якобы ушли более 80 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По предварительной информации, уволились несколько заместителей главы предприятия и руководители трех проектов.

Однако в пресс-службе ПАО «Ильюшин» сообщили, что происходит оптимизация управления, работа над новыми самолетами идет в штатном режиме, конструкторские команды сохранены.

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Генеральный директор корпорации Юрий Грудинин в сообщении «РИА Новости» заявил, что «массового» в компании ничего не происходит. Он посоветовал выяснить у СМИ, откуда они взяли такую информацию.

ПАО «Ильюшин» является ведущим предприятием России по разработке авиационной техники. За всю историю было сконструировано более ста типов летательных аппаратов. Грудинин возглавил ПАО «Ильюшин» в апреле, он сменил на этом посту Алексея Рогозина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Аэрофлот выполнит все запланированные рейсы из Москвы в Прагу и обратно.

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