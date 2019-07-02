Видео: Два боевых корабля НАТО зашли в Черное море

В Черное море зашли еще два боевых корабля НАТО — британский эсминец «Дункан» (HMS Duncan) и канадский фрегат «Торонто» (HMCS Toronto).

Корабли прошли пролив Босфор и взяли курс на Одессу, где в водах Украины проходят военно-морские учения «Sea Breeze — 2019». В маневрах принимают участие ВМС Грузии, Румынии, Турции и Болгарии.

30 июня для участия в учениях в Черное море прибыл американский эсминец «Карни».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о панике в командовании ВМС Украины из-за российского сторожевика, который наблюдает за учениями НАТО в Черном море.