«Катастрофически теряем»: Голикова бьет в набат из-за убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила статистику смертности россиян, которую, по ее словам, зачастую, скрывают в регионах. Она сообщила об этом во вторник, 2 июля, на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек », — цитирует вице-премьера «Экономика сегодня».

По ее словам, в первую очередь речь идет о снижении рождаемости, а также о том, что смертность снижается «не такими, как хотелось бы, темпами».

Более того, подчеркнула Голикова, некоторые регионы специально занижают данные о смертности «в погоне за качественными показателями».

Чиновник призвала федеральные медицинские организации активно разбираться в каждой ситуации.

« Без вашего профессионального участия в регионах позитивные процессы могут не происходить », — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал о регионах с самой высокой рождаемостью и смертностью.