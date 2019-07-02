«Катастрофически теряем»: Голикова бьет в набат из-за убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила статистику смертности россиян, которую, по ее словам, зачастую, скрывают в регионах.
По ее словам, в первую очередь речь идет о снижении рождаемости, а также о том, что смертность снижается «не такими, как хотелось бы, темпами».
Более того, подчеркнула Голикова, некоторые регионы специально занижают данные о смертности «в погоне за качественными показателями».
Чиновник призвала федеральные медицинские организации активно разбираться в каждой ситуации.
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Ранее 5-tv.ru сообщал о регионах с самой высокой рождаемостью и смертностью.