«Жан Дог Ван Бульдог»: Харламов по-русски ответил Стейтему на челендж с бутылкой

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Российский артист старался с ноги открыть крышку, но оператор, видимо, пострадал.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @garikkharlamov

Известный российский шоумен Гарик «Бульдог» Харламов не остался в стороне от челенджа по открытию бутылки ударом ноги с разворота, который стал так популярен в сети.

Артист разместил в Instagram видео своей попытки, однако, по всей видимости, она не удалась, так как ролик заканчивается падением оператора.

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При этом вращение вокруг собственной оси с задранной ногой, якобы нацеленной на крышку бутылки, Харламов поставил в видеозаписи на повтор, сопроводив свои телодвижения известной народной песней «Эх, яблочко».

«Вот и подошел к концу русский народный челендж „**** с разворота по оператору с бутылкой“, всем спасибо, расходимся», — подписал шоумен видео.

Подписчики «Бульдога» в ответ проявили осведомленность в том, что касается громких событий в общественной жизни в России, и поинтересовались:

«А есть видео, где Панин открывает бутылку?»

«Тут не хватает Алибасова, который „Крота“ открывает»

«Ты сделал Плющенко, пятерной тулуп»

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как боец Конор Макгрегор и актер Джейсон Стейтем открывают бутылки «с ноги», участвуя в модном челлендже.

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