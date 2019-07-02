Видео: Макгрегор и Стейтем открывают бутылки «с ноги», участвуя в модном челлендже

В сети стартовал новый флешмоб — BottleCapChallenge. Задача участников — открыть крышку на бутылке ногой так, чтобы тара не сдвинулась с места. При этом нужно заснять трюк в замедленной съемке.
Новый челлендж запустил боец ММА из Казахстана — Каро Пашинян. «Первооткрыватель» рассказал о правилах и бросил вызов Конору Макгрегору и актеру Джейсону Стейтему.
Голливудская звезда принял участие во флешмобе и технично справился с заданием. На видео четко видно, как крышка на бутылке Стэтхэма несколько раз прокручивается перед тем, как слететь.
Конор Макгрегор тоже принял вызов казахстанского бойца и выложил видео с бутылкой. Ирландский спортсмен восхитился тем, как исполнил до него трюк звезда «Форсажа».
Сам боец ударил по крышке с двойного разворота. Не обошлось и без пиара — во время челленджа Конор Макгрегор сжимал в руках бутылку виски своего производства.
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По последним данным в BottleCapChallenge приняли участие уже более шести тысяч человек. Вслед за знаменитостями во флешмобе участвуют даже дети. На видео маленькая девочка профессионально сбивает пробку с бутылки.
Интересную тару для челленджа выбрала россиянка Ирина Ларионова — тайский боец. Спортсменке удалось вскрыть банку малосольных огурцов.
Самым милым участником флешмоба по праву можно считать бивер-йоркширского терьера по имени Рэмбо. Правда, малышу немного помог хозяин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США прошел флешмоб с голыми моделями против дискриминации женской груди.