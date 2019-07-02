Видео: Макгрегор и Стейтем открывают бутылки «с ноги», участвуя в модном челлендже

, 21:00 Видео 83

Вслед за звездами во флешмобе приняли участие женщины, дети и даже животные.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram

В сети стартовал новый флешмоб — BottleCapChallenge. Задача участников — открыть крышку на бутылке ногой так, чтобы тара не сдвинулась с места. При этом нужно заснять трюк в замедленной съемке.

Новый челлендж запустил боец ММА из Казахстана — Каро Пашинян. «Первооткрыватель» рассказал о правилах и бросил вызов Конору Макгрегору и актеру Джейсону Стейтему.

Голливудская звезда принял участие во флешмобе и технично справился с заданием. На видео четко видно, как крышка на бутылке Стэтхэма несколько раз прокручивается перед тем, как слететь.

Конор Макгрегор тоже принял вызов казахстанского бойца и выложил видео с бутылкой. Ирландский спортсмен восхитился тем, как исполнил до него трюк звезда «Форсажа».

«Отличная работа, Стейтем. Открываю эту бутылку за тебя», — написал Макгрегор.

Сам боец ударил по крышке с двойного разворота. Не обошлось и без пиара — во время челленджа Конор Макгрегор сжимал в руках бутылку виски своего производства.

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По последним данным в BottleCapChallenge приняли участие уже более шести тысяч человек. Вслед за знаменитостями во флешмобе участвуют даже дети. На видео маленькая девочка профессионально сбивает пробку с бутылки.

Интересную тару для челленджа выбрала россиянка Ирина Ларионова — тайский боец. Спортсменке удалось вскрыть банку малосольных огурцов.

Самым милым участником флешмоба по праву можно считать бивер-йоркширского терьера по имени Рэмбо. Правда, малышу немного помог хозяин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США прошел флешмоб с голыми моделями против дискриминации женской груди.

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