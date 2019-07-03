Модель Перминова вышла в свет в расстегнутом пиджаке на голое тело — фото

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Мать троих детей не перестает поражать своей идеальной фигурой.

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Фото, видео : Instagram @lenaperminova

Российская топ-модель Елена Перминова появилась в Париже на светском мероприятии в весьма неоднозначном образе. Спортивная форма 32-летней матери троих детей позволяет ей носить откровенные наряды, но на этот раз она, пожалуй, превзошла себя.

Перминова надела джинсы с высокой талией и шпильки, а на абсолютно голый верх — пиджак цвета фуксии, который был расстегнут, так что разглядеть грудь модели с разных ракурсов не составляло труда.

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Поклонники россиянки оценили ее смелость, отметив «идеальную кожу, макияж, волосы и шикарную фигуру».

«С таким лицом и телом вообще можно голой ходить», — сошлись во мнении подписчики в Instagram.

А некоторые поиронизировали над собой:

«Мечтаю со своим пятым размером так ходить на работу».

Ранее Перминова рассказала поклонникам о правильном питании.

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