Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО

Украина заключила контракт с Канадой о закупках оружия. Поставлять будут не только автоматы и пистолеты, но и более тяжелое вооружение. До этого, аналогичное соглашение действовало только с Соединенными Штатами. Правда в какие части его направят — пока секрет.

На конференции по вопросам реформ в Торонто, Владимир Зеленский заявил, что продолжит курс на скорейшее вступление в Европейский Союз и НАТО. По его словам, необходимо как можно скорее приблизить украинскую армию к стандартам Североатлантического альянса. Затем, традиционно попросил Запад усилить санкции в отношении России. Это, по его словам, самый верный путь вернуть мир на Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто.