Видео: Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Канаду рассмешил участников конференции в Торонто, сообщает News.ru.

Начав свою вступительную речь на английском языке, лидер Незалежной неожиданно для всех перешел на государственный язык своей страны и тем самым спровоцировал смех присутствующих.

« Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском », — сказал Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой». Депутат Владимир Арьев уверен, что в недавнем конфликте с главой украинского МИД президент Незалежной, мягко говоря, был неправ.