Видео: Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

, 10:26 Видео 223

Президент Украины в ходе официального визита в Канаду неожиданно перешел с английского языка на украинский.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Канаду рассмешил участников конференции в Торонто, сообщает News.ru.

Начав свою вступительную речь на английском языке, лидер Незалежной неожиданно для всех перешел на государственный язык своей страны и тем самым спровоцировал смех присутствующих.

«Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой». Депутат Владимир Арьев уверен, что в недавнем конфликте с главой украинского МИД президент Незалежной, мягко говоря, был неправ.

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