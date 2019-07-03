Видео: Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Канаду рассмешил участников конференции в Торонто, сообщает News.ru.
Начав свою вступительную речь на английском языке, лидер Незалежной неожиданно для всех перешел на государственный язык своей страны и тем самым спровоцировал смех присутствующих.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой». Депутат Владимир Арьев уверен, что в недавнем конфликте с главой украинского МИД президент Незалежной, мягко говоря, был неправ.