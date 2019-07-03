«Два тинейджера»: фанаты оценили стиль Королевой и Тарзана

, 9:09 Фото 709

Певица проводит летние каникулы в Нидерландах.

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Фото, видео : Instagram @koroleva__star

Наташа Королева отправилась с мужем на отдых в Амстердам. Снимки, которые певица публикует из голландской столицы, вызывают восхищение поклонников.

Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Instagram @koroleva__star

На новом фото, которое появилось на странице Королевой в Instagram, она вместе с супругом позирует на лавочке на одной из амстердамских улиц. Фанатов привел в восторг образ, который Наташа выбрала для прогулки по европейскому городу. 46-летняя певица оделась весьма молодежно — на ней лосины в джинсовой расцветке, простая черная толстовка и ярко-желтый шарф. Муж артистки — Сергей Глушко — тоже нарядился лаконично и стильно — в черные шорты и черную кофту с «шипами» на рукавах и капюшоне, сообщает Teleprogramma.pro.

«Вот эта парочка — поистине счастливая, позитивная, красивая и восхитительная!»;

«Выглядите как два тинейджера!»;

«Наталья, вы в чудесной форме!» — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева в купальнике раскритиковала свою фигуру.

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Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

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