«Тина — огонь!»: Канделаки сразила фанатов декольте в красном комбинезоне

, 11:03 Фото 440

Телеведущая поделилась с подписчиками фото в ярком образе.

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Фото, видео : Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки поразила поклонников роскошным бюстом. Снимки, не на шутку взбудоражившие мужскую половину подписчиков телеведущей, появились на ее странице в Instagram.

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На новых кадрах Канделаки позирует в красном брючном костюме в белый горох. Несмотря на то, что у верхней части наряда длинный рукав и высокий воротник, его крой предполагает декольте каплевидной формы. Через элегантный вырез можно рассмотреть роскошный бюст теледивы, сообщает издание Дни.ру.

Instagram @tina_kandelaki

«Даже девушкам трудно не реагировать, Тина — огонь!»;

«Красотка, как я люблю тебя и твой образ!»;

«Какая женщина, уф!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тина Канделаки опубликовала редкое фото 19-летней дочери.

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