«На папу похожа»: Тина Канделаки опубликовала редкое фото 19-летней дочери

Телеведущая Тина Канделаки обычно не делится с поклонниками семейными кадрами в сети. Однако недавно журналистка опубликовала в Instagram фотографии своей 19-летней дочери.

«Моя королева», — коротко подписала снимок Канделаки.

Фолловеры пришли в восторг от снимков Мелании и оставили множество комплиментов:

«Очень красивая девушка с индивидуальной внешностью, яркая ни на кого не похожая»;

«Какие прекрасные у вас, Тина, дети: красивые и достойные. Дочь просто прекрасна»;

«Она безумно красивая, глаза как океан».

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Многие подметили сходство дочери Канделаки с отцом бизнесменом Андреем Кондрахиным:

«На папу похожа»;

«Все дети копия папа».

С Андреем Кондрахиным Тина Канделаки развелась в 2010 году после одиннадцати лет семейной жизни. В этом же браке у пары родился сын Леонтий, сейчас ему 17 лет.

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