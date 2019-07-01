Момент взрыва на крыше горящей пятиэтажки в ХМАО попал на видео

Возгорание с последующим взрывом произошло на крыше пятиэтажного многоквартирного дома в городе Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе. ЧП случилось днем в понедельник, 1 июля.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные карды с места происшествия. На них видно, огонь быстро распространяется по кровле здания, а после происходит взрыв. В МЧС сообщили, что взорвался газовый баллон.

До прибытия экстренных служб дом самостоятельно покинули 35 человек. На месте работают сотрудники МЧС. Данные о пострадавших и погибших пока не поступали. Причина возгорания пока неизвестна. К 18 часам по московскому времени сообщается, что открытое горение на крыше ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве газа в многоквартирном доме в Коврове, при котором пострадали полицейские.