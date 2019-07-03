«Нет уж, увольте!»: Многодетная Анастасия Цветаева отказалась от увеличения груди

, 11:41 Фото 2 319

Своим подписчикам актриса назвала сразу несколько причин, по которым она предпочитает оставаться с небольшой грудью.

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Фото, видео : Instagram @nastia_tsvetaeva

Актриса Анастасия Цветаева совсем недавно родила третьего сына — малышу едва исполнился месяц. Женщина регулярно ведет со своими подписчиками в Instagram разговоры о материнстве и женственности — в этот раз она затронула тему пластической хирургии.

В частности, Цветаева объяснила, почему она не хочет делать операцию по увеличению груди, передает Teleprogramma.pro. Как пояснила артистка, в число причин вошли желание оставаться здоровой и «не терзать тело» после трех кесаревых сечений.

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«Резать, засовывать посторонние предметы в себя?! Нет уж, увольте! Я хочу быть здоровой! Красота в здоровье, а не в искусственной идеальности. Чем меньше манипуляций я делаю со своим телом, тем меньше рисков ему навредить», — заверяет Цветаева.

Instagram @nastia_tsvetaeva

В комментариях поклонники выразили свою поддержку позиции любимой актрисы и заверили ее в том, что она прекрасна независимо от размера бюста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники актрисы Цветаевой поддерживают ее мужа в декрете.

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