«Вот это мужик!»: Поклонники актрисы Цветаевой поддерживают ее мужа в декрете

В семье актрисы Анастасии Цветаевой и бизнесмена Надава Ольгана пополнение — в конце мая у них родился сын, которого назвали Акив. Для 37-летней Анастасии это уже третий ребенок: в 2005 году от предыдущего брака на свет появился Кузьма Гончаров, а в 2012 — Эстер Ольган.
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Чтобы как-то разгрузить хлопоты многодетной матери, Надав пошел на не очень пока популярный в России шаг, а именно, взял декретный отпуск.
По ее словам, на плечах мужа теперь забота о старших детях, готовка еды, стирка, уборка, покупка продуктов.
Цветаева также добавила, что только спустя шесть дней после родов «стала чувствовать себя человеком», но для восстановления крайне важен сон, отдых и атмосфера в доме.
Подписчики актрисы восхитились поступком Надава и поинтересовались, где бы найти такого же заботливого мужа.
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