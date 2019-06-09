«Вот это мужик!»: Поклонники актрисы Цветаевой поддерживают ее мужа в декрете

В семье актрисы Анастасии Цветаевой и бизнесмена Надава Ольгана пополнение — в конце мая у них родился сын, которого назвали Акив. Для 37-летней Анастасии это уже третий ребенок: в 2005 году от предыдущего брака на свет появился Кузьма Гончаров, а в 2012 — Эстер Ольган.

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Чтобы как-то разгрузить хлопоты многодетной матери, Надав пошел на не очень пока популярный в России шаг, а именно, взял декретный отпуск.

«На две недели остался со мной дома, а потом еще две недели будет работать по полдня. Дал мне возможность заниматься только своим восстановлением и управлением молокозаводом», — иронизирует артистка.

По ее словам, на плечах мужа теперь забота о старших детях, готовка еды, стирка, уборка, покупка продуктов.

«Днем он забирает Акиву с бутылочкой сцеженного молока и дает мне поспать пару часов. И еще умудряется поработать за компом. Если честно, я бы всю жизнь так жила. Легко рожать детей, когда твой муж супермен», — констатирует она.

Цветаева также добавила, что только спустя шесть дней после родов «стала чувствовать себя человеком», но для восстановления крайне важен сон, отдых и атмосфера в доме.

«Поэтому я очень благодарна своему мужу, что он дает мне такую возможность. И я пока даже не хочу думать, как все будет, когда он вернется на работу в офис», — отмечает она.

Instagram @nastia_tsvetaeva

Подписчики актрисы восхитились поступком Надава и поинтересовались, где бы найти такого же заботливого мужа.

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