Эксклюзивное видео: Причиной взрыва в Кургане могла быть детонация боеприпаса

Взрыв мобильного телефона, унесший жизнь мальчика в Кургане, мог произойти из-за детонации помещенного в него боеприпаса неустановленного образца. Об этом в среду, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Согласно данным регионального управления МВД, мобильное устройство не принадлежало ребенку — мальчик его нашел. По предварительной информации, дома он начал проводить с находкой эксперименты при помощи батареек и проводов. После в руках Согласно сведениям ведомства, в этот момент в квартире находились отец погибшего и старшая сестра.

Также в МВД уточнили возраст погибшего ребенка. Ранее сообщалось, что мальчику 10 лет, но по данным ведомства, ему исполнилось только семь. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Представители СК РФ также сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации 5-tv.ru, устройство взорвалось у мальчика в руках, отец вынес ребенка без сознания и в крови на улицу, куда подъехала скорая помощь, которую вызвала старшая сестра погибшего. Реаниматологи пытались спасти ребенка, но сделать это не удалось. Очевидцы при этом говорят, что причиной трагедии мог стать удар током от розетки. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии с места взрыва, в котором погиб мальчик. Трагедия произошла в Кургане в среду, 3 июля.