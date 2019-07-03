Первые фото с места взрыва в Кургане, унесшего жизнь ребенка

Опубликованы первые фото с места взрыва в Кургане, где погиб десятилетний мальчик. Снимки обнародовало издание URA.RU.

URA.ru

На кадрах видна проводка, вероятнее всего, обгоревшая при взрыве мобильного телефона, который, по предварительным данным, погибший поставил на зарядку. По одной из версий, гаджет взорвался прямо в руках у мальчика.

URA.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что взрыв бытовой техники унес жизнь ребенка в Кургане. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в общежитии на улице Тельмана. Прибывший на место происшествия расчет МЧС возгорания не обнаружил, о других пострадавших к настоящему моменту не сообщалось.