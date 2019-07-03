«Мечта всех женщин!»: Егор Крид сыграет робота в фильме Марюса Вайсберга

, 14:13 37

Певец примет участие в съемках фильма «(НЕ) Идеальный мужчина».

Фото : Instagram @egorkreed

Известный российский певец Егор Крид сыграет главную роль в фильме «(НЕ) Идеальный мужчина». В кинокартине певец перевоплотится в робота. Режиссер полнометражки — Марюс Вайсберг. Об этом сообщает РИА Новости.

Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем. Роботы в то время становятся полноценными членами общества и имеют внешность обычных людей. У героя Егора Крида будет супер-способность — он сможет чувствовать человеческие страхи. Также робот перестанет выполнять команды, для которых был запрограммирован.

Партнершей Крида в фильме станет артистка Юлия Александрова, известная по фильмам «Горько!» и «Самый лучший день». Сценарий «(НЕ) Идеального мужчины» совместно написали режиссер Жора Крыжовников и сценарист Евгения Хрипкова.

«Это не классическая комедия, а, скорее, лирическая мелодрама с комедийными и фантастическими элементами», — рассказал Марюс Вайсберг.

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По словам режиссера Егору Криду досталась идеальная роль для дебюта. Робот, которого предстоит сыграть певцу в кинокартине, «брызжет и фонтанирует» энергией. Вайсберг отмечает, что герой Крида — мечта всех женщин.

В прокат фильм планируют запустить весной 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка Егора Крида возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики».

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