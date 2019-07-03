«Прости, что не с тобой»: Киркоров не приехал из Майами на похороны отца Баскова

, 15:44 Фото 209

Король российской поп-эстрады публично обратился к своему коллеге и другу.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Терещенко

Известный российский певец Филипп Киркоров не смог приехать из Майами на похороны отца Николая Баскова и в связи с этим обратился к своему коллеге и другу в Instagram.

Отец певца Виктор Басков ушел из жизни в воскресенье, 30 июня, на 68-м году жизни. Причины его смерти пока не называет ни сам артист, ни приближенные к его семье. Похороны Баскова-старшего проходят в среду, 3 июля.

Instagram @fkirkorov

«Душой с тобой, прости, что сегодня физически не с тобой. Держись, друг, мои слова соболезнования и утешения маме… Твой друг, Филипп…» написал Киркоров.

Также под постом певца свои соболезнования в сторону семьи Николая Баскова выразили другие звезды шоу-бизнеса, среди которых Яна Рудковская, Александр Ревва и Лолита Милявская.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторое время назад Виктор Басков отказался от генеральского звания ради карьеры сына.

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