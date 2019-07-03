«Прости, что не с тобой»: Киркоров не приехал из Майами на похороны отца Баскова

Известный российский певец Филипп Киркоров не смог приехать из Майами на похороны отца Николая Баскова и в связи с этим обратился к своему коллеге и другу в Instagram.
Отец певца Виктор Басков ушел из жизни в воскресенье, 30 июня, на 68-м году жизни. Причины его смерти пока не называет ни сам артист, ни приближенные к его семье. Похороны Баскова-старшего проходят в среду, 3 июля.
Также под постом певца свои соболезнования в сторону семьи Николая Баскова выразили другие звезды шоу-бизнеса, среди которых Яна Рудковская, Александр Ревва и Лолита Милявская.
Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой
Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторое время назад Виктор Басков отказался от генеральского звания ради карьеры сына.